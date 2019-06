Děsivé VIDEO z airshow: Letadlo se zřítilo do Visly, pilot zahynul

Záchrannou operaci v řece komplikovala slabá viditelnost, nepřesahující půl metru. Letcovo tělo se z vraku, ležícího asi deset metrů od břehu, podařilo vyprostit zhruba po dvou hodinách a lékař potvrdil smrt, uvedl mluvčí hasičů Edward Mysera. Hasiči se podařilo zajistit, aby ze stroje, který se rozlomil na dvě části, neunikalo do řeky palivo.

A Yak-25 #airplane, taking part in the 7th Air Picnic in #Płock, central #Poland, fell from the sky into the #Vistula river. Its #pilot died at the scene.#planecrash#accident#airshow

