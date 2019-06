Itálie povolila vstup na pevninu deseti uprchlíkům ze Sea-Watch 3. Osud dalších nejistý

Loď Sea-Watch 3, patřící německé neziskové organizaci Sea-Watch, ve středu u libyjských břehů zachránila a vzala na palubu 52 migrantů. Plavidlo poté odmítlo nabídku bezpečného přístavu od Tripolisu a vydalo se přes Středozemní moře na sever.

10 of the people rescued by #SeaWatch3 have just been disembarked by Italian authorities on medical grounds. 43 are still on board, including 3 unaccompanied minors, the youngest 12 years old. 43 people with inalienable rights, with the right to a place of safety. We need a port! pic.twitter.com/3OEzD9f11S