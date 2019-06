Významné země EU zvažují sankce vůči Madurovi. Je v tom ale háček

Finanční a cestovní restrikce zatím probírá pětičlenné jádro - Británie, Francie, Německo, Nizozemsko a Španělsko - než příslušný návrh předloží Evropské radě, tvrdí diplomaté a členové venezuelské opozice, kteří jsou se záměrem obeznámeni. Podle AP jde o pět zdrojů, které chtějí zůstat v anonymitě, protože nemají povolení o tom veřejně mluvit.

Sankce by měly postihnout desítku lidí, včetně Madura, ale konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Uvnitř uvedené skupiny zemí je ještě třeba překonat některé rozdílné názory, než bude návrh předložen exekutivním orgánům Evropské unie.

Větší shoda existuje v nutnosti potrestat vedoucí činitele ozbrojených sil a justice, kteří byli nápomocní při zatýkání spojenců opozičního vůdce Juana Guaidóa. To se týká především ministra obrany Vladimira Padrina, jehož rodina žije ve Španělsku.

A record number of Venezuelan refugees and migrants arrived at the border with Peru yesterday.



Our UNHCR staff are working round the clock, alongside our partners, to respond to their most urgent humanitarian and protection needs. #Venezuela pic.twitter.com/eumD11A304