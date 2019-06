Emise oxidu uhličitého? Německo chce jít na nulu, vyplývá z uniklých dokumentů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo podpoří cíl Evropské unie do roku 2050 snížit čisté emise oxidu uhličitého (CO2) na nulu. Vyplývá to z uniklých dokumentů, do nichž měl možnost nahlédnout list Financial Times (FT). S podporou Berlína se zvyšuje pravděpodobnost, že představitelé EU dospějí na jednání v příštím týdnu k dohodě.