Vrah německého politika dopaden? Policie byla původně na špatné stopě

Zločin, který přitáhl velkou pozornost médií, byl spáchán v noci na neděli 2. června. Pětašedesátiletého Lübckeho našel jeden z příbuzných na terase jeho domu nedaleko Kasselu. Politik zemřel na následky střelné rány na hlavě. Vyšetření případu převzala zvláštní 50členná komise pod vedením hesenského kriminálního úřadu.

Today it was announced that a far-right extremist has been arrested in connection with the murder of Walter #Lübcke a Christian Democratic politician from Kassel known for his support of refugees. He was shot in the head in his back yard on June 2. https://t.co/RdAblyWM47