Rozmrazování britsko-ruských vztahů? Mayová zvažuje schůzku s Putinem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britská premiérka Theresa Mayová zvažuje schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mezi čtyřma očima, ke které by mohlo dojít během summitu skupiny předních ekonomik G20 v Japonsku, ve snaze začít s rozmrazováním britsko-ruských vztahů. Uvedl to dnes list The Times.