V Perském zálivu doutná konflikt. Byl by fatální, obává se EU po útoku na tankery

"Znepokojuje mne, že v ohrožení je svoboda námořní plavby," připustil například finský ministr Pekka Haavisto. Jeho nizozemský kolega Stef Blok zdůraznil, že nepřijatelný je každý útok na obchodní lodě. Oba dva však zároveň upozornili na potřebu přesného zjištění, co se doopravdy stalo.

Výbuchy ve čtvrtek poškodily norský a japonský tanker s nákladem nafty a metanolu, posádky musely být evakuovány. K akci mohly být použity přísavné miny, ale námořníci na japonské lodi viděli před výbuchem letět předměty vzduchem. USA obratem z útoku obvinily Írán, stejného názoru je Velká Británie a Saúdská Arábie.

