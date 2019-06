Hrozí nukleární válka? Význam jaderných zbraní nebezpečně roste, varuje institut

Podle jeho odhadu měly začátkem letošního roku USA, Rusko, Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán, Izrael a Severní Korea 13.865 kusů jaderných zbraní, což je o 600 méně než loni. Zároveň však tyto země svůj arzenál modernizují a v případě Číny, Indie a Pákistánu velikost tohoto arzenálu roste.

"Ve světě je méně jaderných zbraní, ale jsou novější," řekl ředitel programu kontroly jaderných zbraní v SIPRI Shannon Kile.

