Strache se po skandálu vzdal mandátu europoslance. Slibuje politický comeback

Německá média v polovině května zveřejnila video pořízené na španělském ostrově Ibiza, na němž Strache před rakouskými parlamentními volbami v roce 2017 hovoří s ženou, která se vydávala za neteř ruského oligarchy. Rozhovor se dotkl možného nezákonného financování FPÖ a přidělování státních zakázek výměnou za volební pomoc.

Kvůli skandálu, který kolem tohoto záznamu vypukl, Strache odstoupil z čela strany a rovněž z funkce vicekancléře. Událost pak měla za následek rozpad vládní koalice svobodných s lidovci (ÖVP) a vypsání předčasných parlamentních voleb v Rakousku na 29. září.

Přes aféru kolem videa z Ibizy získal Strache možnost stát se europoslancem, a to díky 45.000 preferenčních hlasů, které mu jeho stoupenci dali ve volbách do EP. Doposud nebylo jasné, zda mandát přijme, přičemž se spekulovalo o tom, že se ho vzdá výměnou za to, že se jeho žena Philippa Stracheová dostala na třetí, volitelné místo na kandidátce vídeňské FPÖ pro předčasné parlamentní volby.

Předseda vídeňské organizace FPÖ Dominik Nepp to rozhodně popřel a v dnešním prohlášení to odmítl i sám Strache. Rozhodnutí vzdát se mandátu "není žádný výsledek politického kalkulování a už vůbec ne nějaké dohody, nýbrž pouze mnou přijaté rozhodnutí", napsal Strache.

Politik dal rovněž znovu najevo, že bude usilovat o svůj politický návrat. "Můj politický život zcela jistě nekončí, to vám slibuji," zdůraznil. Předtím chce ale dosáhnout svého očištění, protože jeho politickým ambicím musí přesvědčivě předcházet jeho osobní rehabilitace, napsala APA.