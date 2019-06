Další dvě země v EU? Komise žádá začátek vstupních rozhovorů

Už nyní je ale zřejmé, že posun nepřinese úterní diskuse na Radě pro všeobecné záležitosti, ta tak bude muset vyřešit především uspokojivou formulaci odkladu rozhodnutí pro unijní summit koncem tohoto týdne. Hlavním důvodem je chybějící souhlas německého Spolkového sněmu, který se nyní dá očekávat nejdříve po letní přestávce v září či dokonce ještě později na podzim.

Začátek přístupových rozhovorů, tedy několik let trvající cesty ke členství v EU, navrhla komise členským zemím ke schválení už loni. Letos návrh důrazně zopakovala a připomněla výrazné přípravné kroky obou balkánských států i to, že Severní Makedonii se po letech podařilo uzavřít vleklý spor o název státu s Řeckem. Severomakedonský premiér Zoran Zaev ostatně už před několika dny v Bruselu varoval, že odklad rozhodnutí bude mít vliv na náladu v zemi, kde posílí protiunijně zaměřené politické síly.

Podle Mogheriniové jsou obě země na začátek rozhovorů připravené. "Neudělat to by znamenalo výrazný dopad nejen na jejich motivaci, ale také obecněji na spolupráci v celém regionu. A také by to ohrozilo věrohodnost celého procesu (rozšiřování)," varovala dnes šéfka diplomacie EU. Pro unii je Balkán a "evropská perspektiva" tamních zemí jednou z deklarovaných politických priorit.

Česko začátek přístupových rozhovorů s oběma zeměmi podporuje, řekl dnes ČTK a Českému rozhlasu ministr zahraničí Tomáš Petříček. "My jsme zastánci toho, že by přístupová jednání s oběma měla být zahájena v letošním roce. Je to ale stále také na parlamentech některých členských států," připomněl ministr. Nyní tak očekává odklad rozhodnutí o několik měsíců, věří ale také, že "EU vyšle jasný signál, že obě země mají jasnou perspektivu začátku jednání".