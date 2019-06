Britský ministr vnitra sestřelil Trumpa. Poslal ho do háje

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump by měl přestat zasahovat do vnitropolitických otázek Británie a raději by se měl věnovat problémům s násilím ve Spojených státech. Tak dnes reagoval britský ministr vnitra Sajid Javid na Trumpův víkendový tweet týkající se série vražd v Londýně. Americký prezident ve svém příspěvku sdílel tweet krajně pravicové komentátorky, která označila britskou metropoli za Londonistán.