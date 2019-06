27 záložních poslanců čeká na brexit, aby mohli nastoupit do funkcí

Těchto 27 europoslanců začne vykonávat svůj mandát v den, kdy Velká Británie opustí Evropskou unii – nyní se kalkuluje s datem 31. října. V historii evropských společenství se tak opět jedná o zcela jedinečnou situaci, kterou však mnozí z těchto „extra“ poslanců považují za zvláštní. Jedna z poslankyň za Dánsko, které je právě jednou z „náhradnic“ čekajících na svůj okamžik, prohlásila, že nikdo vlastně pořádně neví, co se stane. „Mohu takto v záloze čekat pět let, nebo také pár měsíců.“

Kdyby Spojené království vystoupilo z EU k oficiálnímu datu na konci letošního března, britští poslanci, kterých je doposud 73, by již nyní v europarlamentu neseděli. Celou situaci zkomplikovalo odložení brexitu na konec října, které zapříčinilo to, že se Británie, stále coby jeden z členských států EU, musela účastnit voleb do Evropského parlamentu. Aktuální plán je tedy takový, že se po brexitu přerozdělí 27 mandátů po britských europoslancích mezi 14 členských zemí, které jsou podle úsudku Evropské unie nedostatečně zastoupeny. Zbytek zůstane v jakési záloze pro případné rozšíření EU.

Celá situace čekajícím europoslancům komplikuje nejen jejich kariérní život, ale i ten soukromý. Mnozí považují jejich současnou situaci za groteskní a smutnou vzhledem k tomu, že ji samotná Evropská unie nechala zajít tak daleko. Čekající poslanci se nacházejí ve velice zvláštní a bezprecedentní pozici – většina z nich, ne-li všichni, byli od počátku proti brexitu. Dokonce považovali odsunutí brexitu za nelogický krok ze strany Evropské rady. Nyní však čekají a podporují něco, proti čemu až doposud vystupovali, aby si zajistili nástup do funkcí, které jim náleží.

S tím se však neztotožňuje poslanec zvolený za Irsko - Barry Andrews, který stále dává přednost možnosti setrvání Británie v EU. Podle jeho slov je na tom už nyní samotné Irsko hůř než kterýkoliv jiný stát unie.

Co s čekajícími poslanci bude či nebude, nemůže nikdo v současné situaci odhadnout. Jasné však zůstává, že jim unie nezajišťuje žádný „speciální status“, který by jim jejich mandát zaručoval. A tak bude všech 27 rezervních poslanců až do dne, kdy Británie z evropského bloku vystoupí, běžnými unijními občany.