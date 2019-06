Německo narazilo. Mýtné pro osobní auta diskriminuje cizince, rozhodl soud EU

Připojení k žalobě na Německo zvažovala i Česká republika, vláda se ale posléze nepřipojila. Kritikům od počátku vadilo, že německé dálniční poplatky měly fakticky hradit jen zahraniční řidiči.

Rakousko napadlo plán Německa zavádět mýtné pro osobní auta v roce 2017. Vídeň poukazovala na diskriminaci, což nyní unijní soud se sídlem v Lucemburku uznal.

"Soudní dvůr dnešním rozsudkem konstatuje, že poplatek za využívání pozemních komunikací v kombinaci se slevou na dani z provozu motorových vozidel, kterou mohou uplatnit vlastníci vozidel registrovaných v Německu, představuje nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti a porušení zásad volného pohybu zboží a služeb," uvedl dnes unijní soud.

Generální advokát unijního soudu Nils Wahl přitom v únoru konstatoval, že o diskriminaci nejde a doporučil, aby soudci rakouskou žalobu zamítli.

#ECJ : The #German vignette for the use by passenger vehicles of federal roads is contrary to #EU law https://t.co/BXuldkaxWx