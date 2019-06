Boris Johnson má nakročeno do Downing Street, získal další hlasy

Bývalý starosta Londýna a exministr zahraničí Johnson platí dlouhodobě za jednoznačného favorita na post nového šéfa vládní strany. V prvním kole volby 13. června mu svůj hlas dalo 114 ze 313 hlasujících poslanců, zatímco druhý v pořadí, ministr zahraničí Jeremy Hunt, získal jen 43 hlasů. Kromě těchto dvou politiků postoupilo do dalšího kola ještě dalších pět kandidátů, sítem hlasování naopak neprošli poslanec Mark Harper, někdejší ministryně práce Esther McVeyová a Andrea Leadsomová, která v dolní komoře parlamentu řídila vládní agendu.

McVeyová poté oznámila, že bude hlasovat pro Johnsona, stejně se nyní rozhodla i Leadsomová. Rozhlasové stanici LBC dnes ráno řekla, že právě Johnson by v případných volbách měl největší šanci porazit lídra labouristů Jeremyho Corbyna a že by podle ní dokázal v předpokládaném říjnovém termínu nejlépe zajistit odchod země z EU. Za Johnsona se postavil i ministr zdravotnictví Matt Hancock, který sice z prvního kola postoupil, ale rozhodl se v boji o post šéfa strany nepokračovat.

Thank you for all your support so far. We must leave the EU on October 31st, with or without a deal, so we can begin to unite our country, restore trust in our politics, and move beyond Brexit to focus on delivering for everyone.



