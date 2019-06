Z ČR na Slovensko se dostalo polské maso se salmonelou. Lidé ho snědli, systém varování zaspal

Na Slovensko bylo dovezeno z Česka drůbeží maso se salmonelou. Zásilku převzal jeden z obchodních řetězců, do vydání varování spotřebitelé maso patrně zkonzumovali. Napsal to dnes slovenský list Hospodárske noviny, kterému to potvrdil hlavní slovenský veterinář Jozef Bíreš. Z údajů evropského systému rychlého varování RASFF vyplývá, že šlo původem o polské maso.