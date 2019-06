Kypr a Řecko žádají Brusel o pomoc. EU by měla zaujmout tvrdší postoj k Turecku

Kypr věří, že Evropská unie zaujme ve sporu o těžbu ropy a plynu u svého pobřeží tvrdší postoj vůči Turecku, které v oblasti provádí průzkumné vrty. Řekl to dnes kyperský prezident Nikos Anastasiadis. Ze stejného důvodu dnes telefonoval řecký premiér Alexis Tsipras předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Kypr v pondělí z pozice členského státu EU varoval, že pokud se nedočká zastání, mohl by blokovat dohody o vstupu Albánie a Severní Makedonie do EU.