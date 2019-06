Švýcarsko pod unijním tlakem: Přinese nedostatek pokroku v rozhovorech ochlazení vztahů?

Rozhovory, které měly rozřešit a nastavit budoucí směřování společného vztahu mezi Švýcarskem na straně jedné a Evropskou unií na straně druhé, jsou již nějakou dobu ve slepé uličce. A zdá se, že z ní není cesty ven. Ochlazení vztahů by pro Švýcarsko mohlo znamenat nejen diplomatické potíže, ale především ekonomické. Evropská unie je totiž největším obchodním partnerem Švýcarska.

Brusel aktuálně "vyhrožuje" tím, že pokud mezi stranami nedojde k obnovení rozhovorů a následnému uzavření kompromisu, dojde ke konci června k pozastavení směnného nařízení, které umožňuje přeshraniční obchodování. Švýcarské burzy měly až doposud volný přístup na unijní trh, a to díky speciálnímu „rovnocennému“ statusu, který jim unie garantovala. Právě tento status může být nyní v sázce. Švýcarským diplomatům se totiž nezamlouvá podoba nového návrhu smlouvy o budoucích vztazích, kterou s unií dlouhá léta vyjednává.

Na schůzce hlavních vyjednavačů bylo švýcarské straně Evropskou unií nabídnuto objasnění těch oblastí, které se švýcarským zástupcům zdály být nejasné. Jednalo se o záležitost ochrany švýcarských platů, regulaci státní pomoci nebo občanská práva. Ani unií poskytnutá objasnění však podle švýcarského úsudku „nebyla dostačující“ a bude potřeba návrh znovu prozkoumat a vyhodnotit. Brusel však dal protistraně jasně najevo, že se smlouva znovu otevírat a měnit nebude. V tomto bodě jako by celá situace povědomě připomínala jistý unijní proces – brexit.

Pokud by k obnovení rozhovorů a prodloužení „rovnocenného“ statusu nedošlo, znamenalo by to, že by unijní banky a jejich makléři ztratili možnost obchodovat na švýcarských burzách. Takovýto scénář by měl na Švýcarsko nezanedbatelné finanční dopady. Aby k prodloužení „rovnocennosti“ švýcarských burz mohlo dojít, je dle unijních pravidel potřeba, aby Evropská komise takový návrh předložila v průběhu tohoto týdne. Následně musí dojít ke schválení všemi státy současné EU-28.

Změna v postoji Bruselu se však v tomto týdnu neočekává, především kvůli dlouhým létům váhavých a nerozhodných vyjednávání. Komisař Maroš Šefčovič na dnešní konferenci pronesl, že požadovaný pokrok v rozhovorech nebyl shledán a že tedy nevidí důvod pro další vyjednávání o budoucích vztazích. Další unijní diplomat prozradil agentuře Reuters, že se Komise již fakticky rozhodla.

Oficiální stanovisko Evropská komise oznámí až v pátek po tom, co skončí dvoudenní unijní summit. Již nyní se však nechala slyšet, že k prodloužení „rovnocenného“ statusu pravděpodobně nedojde. Jediný, kdo v této situaci může na poslední chvíli postoj Komise změnit, je samotné Švýcarsko. Takovýto „zázrak“ se však nepředpokládá.