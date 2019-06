Věří lidé očkování? Výsledky průzkumu jsou zarážející, především u Evropanů

Průzkum, který se uskutečnil v loňském roce ve spolupráci s americkým Gallupovým ústavem, ukázal zásadní rozdíly mezi ekonomicky vyspělými západními zeměmi a rozvíjejícími se oblastmi. Zatímco nejvíce jsou lidé o nezávadnosti očkování přesvědčeni v jižní Asii a východní Africe, na opačném konci žebříčku jsou země Evropy a Severní Ameriky.

Státem s největší nedůvěrou vůči vakcínám je Francie, kde je každý třetí člověk nepovažuje za bezpečné. Vedle ní patří do první světové desítky čtyři další evropské země - Švýcarsko, Rakousko, Belgie a Island, v nichž nedůvěřuje očkování více než pětina lidí. Česko patří v rámci Evropy k průměru, když zde dalo nedůvěru najevo šest procent obyvatel; očkování naopak důvěřuje 64 procent Čechů.

Lidé skeptičtí vůči vakcínám mnohdy tvrdí, že mají obavy z negativních dopadů na zdraví či vývoj dětí. Často používají argumenty, které již odborné studie vyvrátily, nebo vycházejí z konspiračních teorií a dezinformací.

"Váhavost v otázce očkování může přinejmenším v některých místech reálně zpomalit skutečný pokrok, který svět učinil v kontrole očkovatelných nemocí," uvedla podle stanice BBC expertka WHO na vakcinaci Ann Lindstrandová.

What impacts people’s trust in vaccines?



Find out the results from the Wellcome Global Monitor, the world's largest survey into attitudes towards health and science 👉 https://t.co/liTZostmE2@GallupNews | #wmonitor #VaccinesWork pic.twitter.com/nebymbyizI