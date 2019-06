Uprchlíci jsou uvězněni na lodi u Lampedusy už týden, na Itálii se valí kritika

Humanitární loď zachránila migranty u libyjského pobřeží. Nezisková organizace tvrdí, že libyjská pobřežní hlídka by nestihla k potápějícímu se člunu včas doplout. Odmítla lidi vysadit zpátky v Libyi, protože ji nepovažuje za bezpečnou. Deset nemocných a dětí z původních 53 běženců na palubě se v sobotu vylodilo na Lampedusu. Italská prokuratura zahájila ve středu vyšetřování proti neznámému pachateli, zda nedošlo k napomáhání nelegální migraci.

"Zachránění migranti by nikdy neměli skončit v Libyi, fakta nasvědčují tomu, že to není bezpečná země," řekla agentuře ANSA komisařka pro lidská práva Rady Evropy Dunja Mijatovičová. Dodala, že postoj italské vlády k záchranným operacím ve Středozemním moři ji znepokojuje.

As the #EU ducks out, civil society takes responsibility. The offer of the solidarity cities to welcome people has been made.

It is up to the EU & the German Federal Government to make this happen, and up to #Italy to safely disembark these 43 people now.https://t.co/59eReu4j5F