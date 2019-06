Pachatelé útoku na let MH17: Byla zveřejněna jména, vyšetřování trvá už pět let

"Je to právě to, v co jsme doufali. Je to začátek, je to dobrý začátek," prohlásila Silene Fredrikszová Hoogzandová, jejíž syn Bryce byl mezi mrtvými. Dodala, že nepředpokládá, že by se obvinění k soudu dostavili. Girkin, známý rovněž jako Strelkov, je bývalým důstojníkem ruské kontrarozvědky, který v povstaleckém Donbasu v době neštěstí působil jako "ministr obrany".

#MH17 #JIT released identity of four suspects believed to be involved in the downing of MH17 that killed 298 people almost 5 years ago . Three are Russians. One said to be Ukrainian . Msia Solicitor General Mohd Hanafiah represented AGC in the news conference . pic.twitter.com/r0dTcvlFCI