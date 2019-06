Proč Merkelovou postihl akutní třes? Dle lékařů je vysvětlení prosté. A může se to stát každému

Merkelovou dnes při vítání Zelenského v Berlíně postihl silný třes po celém těle. Později novinářům na tiskové konferenci sdělila, že byla zřejmě dehydrovaná a po vypití tří sklenic vody už je v pořádku.

O Merkelové, která v červenci oslaví 65. narozeniny, není známo, že by ji trápily zdravotní problémy a také lékaři po úterní příhodě uklidňují, že patrně nešlo o nic vážného.

zdroj: YouTube

Zástupce ředitele pohotovostní služby univerzitní kliniky v Hamburku-Eppendorfu Alexander Schultze kancléřčino poukázání na nedostatek tekutin považuje za pochopitelné vysvětlení. Z lékařského hlediska podle něj není třas sám o sobě alarmující a nedostatek vody při současném počasí není neobvyklý.

Informace, že se kancléřce po třech sklenicích vody udělalo lépe, ukazuje na to, že mohlo jít o krátkodobý problém s krevním oběhem, řekl Schultze agentuře DPA. Konkrétní diagnózu by však podle něj měl stanovit pověřený lékař, zdůraznil Schultze.

"Stát v tomto vedru dlouho na slunku je pro náš organismus to nejhorší," řekl všeobecný lékař Jens Wagenknecht redakční skupině Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Při běhu by se to paní Merkelové pravděpodobně nestalo," zdůraznil Wagenknecht.

Lékař vysvětluje, že při pocení při vysokých teplotách tělo vylučuje hodně vody a soli, a je tak třeba hodně pít. Kromě toho by měl člověk sníst něco slaného, aby doplnil minerály, upozornil Wagenknecht.

Při problémech s krevním oběhem při dlouhém stání je nejlepší krátce zvednout nohy, radí odborník. Tuto možnost ale kancléřka při státní návštěvě neměla.

Další lékař Christoph Specht zpravodajské televizi n-tv řekl, že třas kancléřky pravděpodobně nebyl neurologického původu. "Na to se to odehrálo příliš rychle, na to to bylo zkrátka příliš prudké," všiml si Specht.

Podle něj se v organismu kancléřky dostal do nerovnováhy elektrolytický systém. "Jednoduše příliš málo pila, pak se něco takového může stát. U jiných lidí to probíhá ještě mnohem hůře. Pak se rovnou skácí. To se také často stává právě při takových vojenských přehlídkách, když svítí slunce," připomněl Specht a dodal, že Merkelová měla štěstí, že ji zachvátil pouze třas.

Bavorského všeobecného lékaře Jakoba Bergera příhoda překvapila. "Ale spíš proto, že paní Merkelová jinak vždy působí tak stabilně," poznamenal Berger a vyloučil, že by za třasem Merkelové byla vážná nemoc.

Podle agentury DPA na dnešním zasedání německého kabinetu úterní příhoda už nebyla žádným tématem. Merkelová zasedání řídila jako obvykle. Dnes má v Goslaru ve středním Německu naplánovánu debatu s žáky či procházku historickým centrem města.