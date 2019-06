Hubená Emma (19) si šla večer lehnout. Ráno zažila největší šok v životě

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Měl to být den jako každý jiný. Devatenáctiletá Emma večer ulehala do postele a ani v tom nejhorším snu by jí nenapadlo, co se zanedlouho odehraje. Ani ne hodinu poté, co se ráno probudila, totiž začala rodit. Zarážející na tom je, že až do té chvíle nevěděla, že je těhotná.