Je přijatelné plácnout dítě? Odpověď polského ombudsmana vyvolala bouři nevole

"Po plácnutí nezůstávají výrazné stopy," odpověděl Pawlak v rozhovoru ve středečním vydání listu Dziennik-Gazeta Prawna na otázku, zda je pro to, aby bylo možné děti plácnout. Upozornil zároveň, že "je potřeba rozlišit, co je plácnutí a co je bití", a zdůraznil, že "bít děti se rozhodně nesmí".

Podle opozice nemá Pawlak morální kvalifikaci zastávat post dětského ombudsmana. Podle Jana Grabce z Občanské platformy není možné vymlouvat se na to, že když nezůstanou na těle dítěte žádné stopy, tak nejde o bití, ale o "obyčejné" plácnutí.

Pawlak je otcem dvou synů a tvrdí, že je niky neudeřil. S respektem ale prý vzpomíná na to, jak ještě jako malý chlapec dostal od svého otce na zadek tak, že si nemohl sednout. Výprask dostal kvůli tomu, že bratrovi denaturátem polil nohu a snažil se ji zapálit.

"Po boku ombudsmana chyběl dospělý, který by mu pomohl pochopit, co se vlastně stalo.... Použít pásek pomáhá rodiči jedině uvolnit vztek," okomentovala Pawlakovy vzpomínky novinářka týdeníku Polityka.

Jedna z uživatelek twitteru napsala, že než Pawlak příště poskytne rozhovor v médiích, měl by si ještě něco přečíst. "Nevím, jestli samotné čtení pomůže. Musel by to ještě pochopit," podotkla k tomu psycholožka Dorota Zawadzká, kterou Poláci znají z televizní reality show věnované výchovným problémům.

Advokát Mikolaj Pawlak byl zvolen ochráncem práv dětí loni v listopadu hlasy poslanců vládnoucí národně konzervativní strany Právo a spravedlnost. V minulosti se specializoval na kanonické právo, od června 2016 pracoval jako vedoucí oddělení pro záležitosti rodin a nezletilých na ministerstvu spravedlnosti. Navrhuje například, aby se hranice trestní odpovědnosti dětí snížila ze současných 13 let na deset.