Polsko dostalo za uši: Snížit důchodový věk soudců je proti pravidlům, míní advokát EU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Generální advokát Soudního dvora Evropské unie doporučuje, aby unijní soud rozhodl, že polské předpisy snižující věk odchodu do důchodu soudců jsou v rozporu s právem EU. Vyplývá to z prohlášení, které dnes vydal generální advokát Evgeni Tančev. Podle polského zákona z roku 2017 byl věk odchodu do penze soudců obecných soudů, státních zástupců a soudců nejvyššího soudu snížen na 60 let v případě žen a 65 let pro muže. Dříve tito justiční činitelé odcházeli do důchodu v 67 letech.