Rozkol v EU: Spor o nové vedení graduje. I volba papeže je rychlejší, utrousil politik

Předseda Evropské rady Donald Tusk doufá, že šéfové států a vlád se na personálním obsazení nejdůležitějších unijních postů shodnou už dnes. Dá se tak očekávat jednání dlouho do noci a v případě nedohody i mimořádný summit zřejmě těsně před ustavující schůzí europarlamentu.

Za nepravděpodobnou pokládá dohodu už dnes i irský premiér Leo Varadkar. "Možná je rychlejší výběr nového papeže než zaplnění klíčových unijních funkcí," poznamenal před novináři při příchodu.

Ve hře je zejména to, kdo v čele Evropské komise nahradí jejího současného předsedu Jeana-Claudea Junckera. Na této pozici by se rád viděl Manfred Weber, vedoucí kandidát Evropské lidové strany, která vyhrála nedávné eurovolby.

Proti němu se ale postavil například francouzský prezident Macron, který od počátku systém "spitzenkandidátů" pokládá za fiktivní, i lídři jiných členských zemí EU. Pro uznání systému se dnes při příchodu na jednání podle očekávání vyslovil předseda končícího složení europarlamentu Antonio Tajani.

As President of the European Parliament, I stand by the Spitzenkandidat principle. It is the most democratic and best way to bring citizens closer to the European Union.