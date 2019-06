Ze souboje o šéfa konzervativců vypadl ministr Javid, zbývají tři kandidáti

Javid získal od konzervativních poslanců nejméně hlasů, hlasovalo pro něj 34 zákonodárců. Johnson potvrdil pozici favorita, podpořilo jej 157 poslanců. Gove dostal 61 hlasů a Hunt 59.

Truly humbled by the support I have received from colleagues and Conservatives around the country. We ran to win, but I am incredibly proud of the race we have run together - #TeamSaj! Thank you pic.twitter.com/wxqWK2wzJu