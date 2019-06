Pellegrini nahradí Tuska? Premiér SR má zájem o post "prezidenta" EU

Pellegrini zastupuje Slovensko na nynějším summitu členských zemí EU, na kterém budou státníci diskutovat také o obsazení vrcholných funkcí v unii.

Slovenští politici dosud zmiňovali jako kandidáta Slovenska na některou z vrcholných funkcí v EU nynějšího místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče, kterého po středečním rozhodnutí Pellegriniho kabinetu navrhne Slovensko do nové Evropské komise.

Pellegrini v čele slovenské vlády loni vystřídal svého stranického šéfa ze Směru-sociální demokracie Roberta Fica, který podal demisi z postu premiéra v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Podle listu Pravda pokud by se Pellegrini stal předsedou Evropské rady, odešel by z vlády nejen on sám, ale rezignovali by také její ostatní členové. Pokud slovenský premiér podá demisi, odstoupí v souladu s ústavu všichni ministři. Stávající tříčlenná koalice má ve sněmovně jen těsnou většinu. Nadcházející parlamentní volby na Slovensku by se v řádném termínu měly konat na přelomu února a března příštího roku.