Bitva o post šéfa eurokomise bude dlouhá, tvrdí Babiš. Jedním z kandidátů je Barnier

"Já Michela Barnera znám relativně dlouho a můžu říct, že to může být jeden z kandidátů," řekl Babiš, podle něhož ale seznam možných uchazečů o post šéfa komise zůstává početný. Zásadní bude, aby nový předseda komise byl nestranný a nepolitický, dodal český premiér.

Právě výběr nástupce Jeana-Clauda Junckera bude klíčovou večerní částí dnešního summitu.

President ⁦@JunckerEU⁩ welcomes Prime Minister ⁦@AndrejBabis⁩. Good discussion on #EUCO, the EU strategic agenda and issues of common interest. pic.twitter.com/575wpGZybv