Chorvatsko terorizují komáři: Jsou jako zmutovaní, nemůžeme vycházet ven, stěžují si lidé

Bodavý hmyz se přemnožil na východě Chorvatska v Osijecko-baranské župě. Čtyřiatřicetiletý Chorvat Ivan Zgrebec pochází z obce Josipovac na východě Chorvatska, která má asi 4 tisíce obyvatel. Celá oblast se v současnosti potýká s invazí komárů, kteří terorizují tamní obyvatele a činí jejich život nesnesitelným.

Podle Zgrebece se vůbec nedá vyjít ven. „Nedá se tu žít. Za 34 let, co jsem na světě, jsem něco takového neviděl," popsal pro chorvatský zpravodajský portál 24sata.hr. Svá slova dokládá fotkou, na které ukazuje, jak vypadá po 45 minutách venku. Jeho záda a ruce jsou posety stovkami štípanců (foto zde).

Proti hmyzu přitom nepomáhají ani repelenty, insekticidy ani ochranné sítě. „Komáři se i tak do domu dostanou. Nejhorší je to pro děti. To si nedokážete ani představit. Jsme úplně bezmocní," zoufá si Zgrebec, který tvrdí, že jeho dům je doslova obsypaný hmyzem.

Zdržovat se venku je podle něj nebezpečné. „Ráno, když jdeme do práce, utíkáme z domu k autu. Hned po práci se zase vracíme. Dům máme úplně oblepený komáry. Nechápu, jak nás mohou poštípat přes všechno to oblečení. Je to, jako by zmutovali," popisuje Chorvat pro web dnevnik.hr.

Místní se podle něj pokouší chránit oblečením s dlouhými rukávy i nohavicemi a síťkami přes hlavu. Jenže v oblasti se teď teploty pohybují kolem 30 stupňů Celsia a tak je zahalování se velmi nepříjemné a pro některé dokonce nesnesitelné.

Komáři se na východě země přemnožili po silných deštích, po kterých zůstaly zatopené některé plochy. Právě takové oblasti jsou doslova rájem pro komáry. Situaci s přemnoženým hmyzem ještě zhoršují vysoké teploty.

Představitelé Osijecko-baranské župy i hlavního župního města už poslali dopis vládě, ve kterém uvádí, že došlo k hrubému narušení kvalita života obyvatel župy. Kvůli náletům komárů klesá i objem nadojeného mléka u krav. V oblasti už dokonce byl zaznamenaný výskyt komárů, kteří přenáší nebezpečný virus zika.

Chorvatská vláda už přislíbila župě finanční pomoc. Podle představitelů regionu je potřeba asi pět milionů kun, tedy asi 17 milionů korun. Jen město Osijek ale už vydalo na boj s komáří apokalypsou tři miliony kun, tedy asi 10,5 milionu korun. Přestože se Osijek na komáří kalamitu připravoval a s invazí komárů bojuje, výsledky se zatím nedostavily.