Migranti v Německu? Soused Česka hostí jeden z nejvyšších počtů uprchlíků na světě

Nová zpráva OSN „Global Trends“ zveřejněná tento týden ukazuje, že na konci roku 2018 bylo v Německu 1,06 milionu uprchlíků. Jen čtyři země po celém světě mají více uprchlíků - Turecko, Pákistán, Ugandu a Súdán. V první desítce uprchlických hostitelských zemí je Německo jedinou západní zemí.

Počet uprchlíků na celém světě, do kterého se nezahrnují osoby vysídlené v rámci země a žadatelé o azyl, se odhaduje na 25,9 milion. V Německu tvoří víc než polovinu uprchlíků lidé ze Sýrie. Zbytek pochází většinou z Iráku (136 000) a Afghánistánu (126 000).

Šéf UNHCR Filippo Grandi ve středu pochválil Německo a řekl, že kancléřka Angela Merkelová zaplatila za svou migrační politiku „vysokou politickou cenu“. Německo podle něj prokázalo, že mýtus o údajně nezvládnutelné uprchlické krize je nesprávný. „Německo je model, který by měly následovat další země,“ tvrdí.

Německo se v žebříčku od roku 2014 dostalo nahoru. Tehdy měla země podle údajů UNHCR méně než 217 000 azylantů, díky čemuž bylo na 18. místě hostitelských zemí za Francií. Pak ale vypukla migrační krize a žebříček se změnil.

Nicméně kdyby se počet migrantů přepočítá na počet obyvatel a ekonomickou sílu, byly by výsledky jiné. V Německu je jen asi jedna osoba ze sta uprchlík, přesněji je to 1,3 procenta. Ve Švédsku to ovšem 2,5 procenta a v Libanonu tvoří uprchlíci dokonce zhruba 16 procent obyvatelstva.

Chudší země hostí více uprchlíků

Německo, stejně jako několik dalších bohatých zemí, má v porovnání se svou ekonomikou málo uprchlíků, píše server InfoMigrant. Ve skutečnosti podle UNHCR vyspělé země hostí jen 16 procent uprchlíků celého světa. Nejvíce uprchlíků ve vztahu k HDP hostí chudé země včetně Jižního Súdánu, Ugandy a Čadu.

Pokles žádostí o azyl v Německu

V roce 2018 počet osob žádajících o azyl v Německu dál klesal. Ve vztahu k ostatním zemím však Německo stále patří mezi státy, které registrují většinu žádostí. Loni jich bylo 161 900, což více než zaznamenala kterákoli jiná evropská země. Díky tomu se Německo dostala na třetí příčku za USA a Peru. Pokud jde o EU, Francie v roce 2018 zaznamenala 114 000 žádostí o azyl, Řecko 65 000 a Španělsko 23 000. V Itálii požádalo o azyl 48 000 lidí, z toho polovina v roce 2017.