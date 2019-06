Drama u Lampedusy: Pašeráci uprchlíků mění taktiku, loď Sea-Watch je v pasti

Loď Sea-Watch 3 plující pod nizozemskou vlajkou, kterou provozuje stejnojmenná německá nezisková organizace, nicméně už přes týden čeká se 43 migranty na palubě u Lampedusy v mezinárodních vodách. Italská vláda ji odmítá poskytnout bezpečný přístav. Mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Babar Baloch dnes Itálii vyzval, ať vylodění migrantů povolí.

Rybářskou loď monitoroval od čtvrtečního odpoledne letoun Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Když migranti na člunech vpluli do italských teritoriálních vod, ujaly se jich hlídkové italské čluny. Italští policisté po několika hodinách zajistili rybářskou loď a odvlekli ji na Lampedusu.

zdroj: YouTube

Mezi 81 běženci jsou čtyři ženy a tři děti. Tvrdí, že vypluli z libyjské Zuáry. Pocházejí z Bangladéše, Alžírska, Maroka, Tuniska a Libye.

Ohledně lodi Sea-Watch 3 napsal italský ministr vnitra a šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini, který ve vládě prosadil přísnou protiimigrační agendu, italskému premiérovi Giuseppu Contemu. "Nemůžeme nikomu dovolit, aby samostatně rozhodl, kam a jak dopraví občany třetích zemí," napsal v dopise premiérovi. Žádá jej, aby se obrátil na Nizozemsko, pod jehož vlajkou loď pluje.

Salvinimu se minulý týden podařilo prosadit už druhý zákon o bezpečnosti, každý z nich obsahuje i balíček věnovaný migraci. Pokud by Sea-Watch 3 vplula do italských teritoriálních vod, hrozí kapitánovi na základě nového zákona o bezpečnosti pokuta až 50.000 eur (1,28 milionu Kč). Přístavy italská populistická vláda humanitárním lodím uzavřela hned po nástupu k moci loni v červnu.

"Logický základ toho, proč se pátrací a záchranné operace trestají, se hledá jen stěží," myslí si Matteo Villa z milánského Institutu pro mezinárodní politiku (ISPI). "Zvlášť když počet příchozích (migrantů) přes moře se tak markantně snížil," dodal.

Podle údajů ministerstva vnitra se do Itálie od začátku letošního roku do 10. června po moři dostalo 2144 běženců. To je o 85 procent méně než za stejné období loňského roku a o 96 procent méně než za stejný čas v roce 2017.

"Je zajímavé, že italská migrační agenda je tak odtržená od reality," řekl Villa. "Tato politika je zaměřená na dosažení konsenzu (veřejnosti) a prosazuje ji zejména Salviniho Liga. Soustředí se na to, co se děje na moři, a nikoli na problémy na pobřeží," uzavřel Villa poukazem na situaci v Libyi.