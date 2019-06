Metnar jednal v Maďarsku o armádní spolupráci, ČR vyšle na cvičení 50 vojáků

Obě země se podle ministrů shodují v názoru, jaké změny jsou potřebné v Evropě, pokud jde o výzvy, rizika a hrozby, jakož i obecné vnímání bezpečnosti veřejností. Diskutovali také o hrozbách pocházejících z východu a jihu, jak je identifikuje NATO. Maďarsko chce, aby střední Evropa přispívala ke zvětšení bezpečnosti, uvedl Benkö.

Jednání se týkala také maďarského zapojení do středoevropského bojového uskupení a do speciálních sil v regionu. Oba ministři jednali i o tom, na jaké oblasti by se měl zaměřit rozvoj ozbrojených sil.

Jedním z našich cílů bude během našeho předsednictví zemí V4 zahájit věcnou diskusi týkající se aktualizace přístupu k obranné spolupráci ve světle nových hrozeb na regionální i globální úrovni - sdělil ministr @metnarl svému maďarskému protějšku. https://t.co/VANlQ2Mfm2 — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) 21. června 2019

Benkö připomněl, že Maďarsko koupilo u České republiky licence na palné zbraně a také na výcvikové zařízení.

Lubomír Metnar podle MTI označil spolupráci v oblasti bezpečnosti za životně důležitou vzhledem k bezpečnostní situaci v regionu. Zdůraznil také důležitost spolupráce mezi NATO, Evropskou unií a V4, přičemž jako jeden z nejlepších aspektů spolupráce středoevropských států označil bojové uskupení V4 v rámci sil EU. Ocenil, že Maďarsko zastává podobné názory.

Ministři také jednali o problematice migrace. Metnar prohlásil, že je nezbytné cvičit místní síly v zemích původu migrantů, aby se zabránilo tomu, že se masy uprchlíků vydají do světa. Uvedl, že balkánská trasa sice byla uzavřena, ale rostoucí počet migrantů je zdrojem případného tlaku na této cestě. V této souvislosti poděkoval Maďarsku za pořádání cvičení COPSEC 2019.

Metnar podle MTI uvedl, že za nadcházejícího českého předsednictví V4 bude iniciovat jednání o problémech regionální bezpečnostní politiky. Mělo by také podle něj vzniknout více příležitostí pro společnou taktickou spolupráci a součinnost V4 by se měla rozšířit také k Německu, Francii a Británii.