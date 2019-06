Kdo stane v čele EU? Favorit Merkelové má problém, Tusk zahájil nové konzultace

Jak Tusk řekl novinářům po krachu nočních jednání, je v dané situaci jasné, že většinovou podporu Evropské rady v této chvíli nemá žádný z uvažovaných kandidátů.

Je to problém především pro německého europoslance Manfreda Webera, kterého do čela komise prosazuje Evropská lidová strana (EPP) a kancléřka Angela Merkelová v rámci takzvaného systému "spitzenkandidátů".

I continue my consultations on appointments. Today I had good phone calls with @ManfredWeber @CiolosDacian @guyverhofstadt @ph_lamberts and @IratxeGarper. On Monday, I will meet them again bilaterally for another round of consultations.