Zadržování lodi s uprchlíky? Salvini nebude vyšetřován, soud naopak zkritizoval neziskovku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Italský soud dnes nařídil zastavit vyšetřování italského ministra vnitra Mattea Salviniho za nezákonné zadržování lodi s migranty, informovala agentura ANSA. Případ se týkal 47 běženců, zachráněných 19. ledna ve vodách Libye lodí Sea-Watch stejnojmenné německé nevládní organice, kteří byli vpuštěni do Itálie až po téměř dvou týdnech čekání na moři. Loď zakotvila v přístavu Katánie až 31. ledna poté, co Řím uzavřel dohodu o rozdělení migrantů do sedmi evropských zemí.