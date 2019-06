Rány, vulgarismy, ženský křik. U Borise Johnsona zasahovala kvůli hádce policie

Podle nejmenovaného souseda bylo z domu exministra zahraničí slyšet, jak jeho partnerka Carrie Symondsová křičí "nech mě být" a "vypadni z mého bytu". Zdroj The Guardian proto šel zaklepat na vchodové dveře, ale nikdo je nepřišel otevřít.

Už předtím si soused začal pořizovat audiozáznam události, který si reportéři The Guardian vyslechli. "Na nahrávce je slyšet, jak Johnson odmítá z bytu odejít a Symondsové říká 'nech můj zasranej laptop na pokoji', načež se ozve hlasitý rachot," napsal deník.

"On the recording, heard by the Guardian, Johnson can be heard refusing to leave the flat and telling Symonds to 'get off my fucking laptop' before a loud crashing noise.



Symonds is heard saying: “You just don’t care for anything because you’re spoilt."https://t.co/1aJjRcuVFn