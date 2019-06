Lídři EU dali v Bruselu dohromady „novou strategickou agendu“

Strategická agenda, jak se oficiální dokument Evropské rady nazývá, vytváří všeobecný rámec, jehož cílem je vedení a směřování unijních institucí při jejich práci. Mezi hlavní priority, které agenda explicitně zmiňuje, patří ochrana občanů a jejich svobod, rozvoj silné ekonomické základny, vytvoření spravedlivé a klimaticky neutrální sociální Evropy, která bude klást důraz na ekologii a ochranu životního prostředí, a prosazování evropských hodnot a zájmů na globální úrovni. Agenda následně jednotlivé priority rozvíjí a popisuje, jakými způsoby by mělo dojít k jejich naplnění. Tento popis je však velice obecný.

Část agendy týkající se ochrany unijních občanů a jejich svobod klade důraz na svobodnou a bezpečnou Evropu – Evropu, která bude mít kontrolu nad svými vnějšími hranicemi a která si bude rozhodovat o tom, kdo na kontinent vstoupí. Efektivní kontrolu vnějších hranic popisuje jako klíčový aspekt garance bezpečnosti, práva a pořádku v EU, které jdou „ruku v ruce“ s evropskými principy a hodnotami. Za tímto účelem lídři nabádají k vytvoření komplexní migrační politiky EU, která zajistí efektivní kontrolu nad příchozími migranty a azylanty.

Co se ekonomické základny týče, agenda hovoří především o udržení eura coby odolné mezinárodní měny, která má napomoci k prohlubování ekonomické spolupráce v Evropské unii. Agenda v této oblasti klade důraz na dokončení ekonomické a monetární unie, stejně jako i bankovní unie a unie kapitálových trhů.

V kapitole o životním prostředí hovoří zpráva o naléhavé situaci, kterou označuje za existenci ohrožující a kterou je proto třeba náležitě řešit. Jedním z kroků, které je nutno na unijní úrovni učinit, je transformace evropských ekonomik a společností za účelem dosažení klimatické neutrality. Unijní politiky v této oblasti by měly být v souladu s tzv. Pařížskou dohodou, nejedná se však pouze o Evropskou unii jako takovou, která musí jednat. Krok ke spravedlivější a „zelenější“ budoucnosti je vyžadován od každého členského státu.

Evropská unie bude dle agendy nadále podporovat multinárodní organizace a spolupráce s dalšími aktéry světového měřítka. EU by měla vytvořit jedinečný model spolupráce a inspirace, který bude postavený na ambiciózní sousedské politice a spolupráci s ostatními kontinenty, sdílení hodnot, udržitelnosti, demokracii a lidských právech. Model EU se bude i nadále vyznačovat principy subsidiarity a proporcionality, stejně jako principy rovnosti a transparentnosti.

Z nové unijní agendy v neposlední řadě vyplývá také to, že si jsou čelní lídři vědomi skutečnosti, že pro dosažení výše zmíněných a dalších vytyčených cílů je potřeba více jednotné Evropy. Jednotný hlas napříč kontinentem nyní chybí, a to vytváří mezi zeměmi neshody. Aby mohla EU hovořit na světovém poli jednotným hlasem, musí být jednotná i ve svém jádru. A to současná EU není.