Celý svět upírá oči k Česku. Očekává největší protest od roku 1989

"Tady, v bezprostřední blízkosti ministerstva vnitra, se v listopadu 1989 konaly některé z největších demonstrací sametové revoluce. Protesty tehdy vedly k pádu komunistického režimu v Československu," uvádí německá agentura DPA. Podle polského portálu salon24 jde o "mytické místo".

"Tlak ulice roste," napsal internetový portál Oberösterreichische Nachrichten v souvislosti s protivládními demonstracemi, které v poslední době organizuje iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Agentura AP ale uvedla, že pozice Babiše, jehož označila za "podnikatele, ze kterého se stal populista", je pevná. Podle DPA se alespoň navenek tváří, že na něj protesty neudělaly dojem; neuškodila mu celá řada afér souvisejících s jeho dřívějším podnikáním nebo s údajným zneužíváním médií.

"Podobně jako u jiných populistických lídrů ve světě nic nenasvědčuje tomu, že by skandály Babiše co do podpory ze strany voličů poškodily," podotýká AP. Připomíná, že Babišovo hnutí ANO se předloni stalo jasným vítězem voleb a že Česko se stalo jednou ze západních demokracií, kde se k moci dostalo protisystémové uskupení.

Polský Salon24 napsal, že Babišovi mediální poradci věří, že během letních prázdnin protesty umlknou a že se situace na nějakou dobu uklidní. To se prý může změnit na podzim, kdy si Česko bude připomínat 30 let od sametové revoluce.

"Pro Milion chvilek pro demokracii to bude skvělá příležitost, aby dal najevo odpor vůči současnému politickému establishmentu," píše Salon24. "A to tím spíše, že podobně jako před třiceti lety jde o svržení člověka s komunistickou minulostí spojovaného s tajnou komunistickou policií," podotýká portál.