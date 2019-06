Německo potupně přiznalo: Ztratili se nám příznivci Islámského státu. Nikdo neví, kde jsou

Ministerstvo vnitra o tom informovalo veřejnost na základě požadavku od Svobodné demokratické strany (FDP). Ministerstvo uvedlo, že mnoho německých bojovníků zemřelo v boji, nicméně „ve vzácných případech se těmto jednotlivcům podařilo uniknout a/nebo zmizet“.

Ministerstvo zdůraznilo, že je nepravděpodobné, že by následovníci IS se vrátili do Německa bez povšimnutí, vzhledem k „různým opatřením (včetně hledaných seznamů nebo zákazů vstupu), které činí nekontrolovaný návrat mnohem obtížnějším.“

Generální sekretářka FDP Linda Teutebergová přesto označila zjištění za „alarmující“. Vytkla vládě, že nezavedla žádná opatření, která by řešila propustnost vnějších hranic EU a že nemá žádný plán, jak vyřešit problém zahraničních bojovníků z Německa.

„To platí pro Němce zadržené v konfliktních zónách, stejně jako pro více než 200 bývalých příznivců IS, kteří jsou nyní v Německu," sdělila německému listu Die Welt. Podle ní jedním ze způsobů, jak toto řešit, by bylo posílení schopnosti německých orgánů vyšetřovat a stíhat válečné zločiny v zahraničí.

Podle vládních údajů se po roce 2013 na Blízký východ vydalo asi 1 050 Němců, aby se připojili k teroristickým skupinám. Asi třetina z nich se vrátila do Německa, kde někteří byli trestně stíháni nebo byli dáni do rehabilitačních zařízení. Asi 220 jich údajně bylo zabito v Sýrii nebo v Iráku. Někteří se nachází ve věznicích v zahraničí, zvláště pak v Kurdy kontrolovaných oblastech.

Návrat občanů, kteří se přidali k IS, představuje pro Německo těžkou výzvu. Země se zdráhá přijímat jak muže, tak ale i ženy a jejich děti, z obavy, že tím vytváří semena dalšího teroristického odporu. Německá vláda nyní zato čelí žalobě, která požaduje, aby zajistila návrat dvou holčiček, které se narodily německé bojovnici za IS a nyní se nacházejí v táboře na syrsko-irácké hranici.

Nejedná se o pouze Německo. Otázku, co s lidmi napojenými na IS, řeší i další evropské země. Norsko např. začátkem června repatriovalo pět sirotků ze severovýchodní Sýrie, ale dalších 35 dětí odmítlo. Francie od března přijala 17 dětí ze stejného regionu a jedno z Iráku - opět šlo zpravidla o sirotky - a ačkoliv tamní vláda přiznává, že v Sýrii zůstává zdržováno přes 400 francouzských občanů, z nichž nejméně polovinu tvoří děti.