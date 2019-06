Medailonek: Johnson vs. Hunt – Kdo jsou kandidáti na předsedu Konzervativní strany a vlády Spojeného království?

Boris Johnson je považován za favorita nadcházející volby, ze všech předchozích kol vyšel jako absolutní vítěz se značným náskokem oproti svým protivníkům. Avšak až do té doby, než bude oficiálně rozhodnuto o budoucím britském předsedovi vlády, bude úřad vykonávat stávající premiérka Mayová. Aktuálně se počítá s tím, že by nový premiér měl do funkce nastoupit do konce července.

Vítěz nadcházející konzervativní volby bude v prvních třech měsících ve funkci čelit snad největší výzvě v moderních dějinách Británie – brexitu, jehož datum bylo stanoveno na 31. října. Každý z těchto dvou kandidátů přistupuje k problematice odchodu země z Evropské unie se zcela jasnou vizí. To, kdo se stane budoucím lídrem Spojeného království, ovlivní budoucí přístup britské vlády k brexitu i její priority a směřování pro nadcházející období.

Boris Johnson

Téměř jasný favorit na budoucího předsedu Konzervativní strany - Boris Johnson byl od počátku úvah o odchodu země z EU jeho jasným zastáncem. I proto se stal jedním z hlavních lídrů kampaně pro brexit Vote Leave („Volme odchod“, pozn. red.)., která vedla k rozhodnutí občanů volit pro odchod z EU v průběhu referenda v roce 2016.

Od kampaně až do teď si Johnson stojí za tím, že musí Velká Británie Evropskou unii opustit – aktuálně k datu 31. října, a to s dohodou nebo bez ní. Nevyvaruje se tedy možnosti odchodu z evropského bloku bez dohody. Podle jeho slov je příprava na možný odchod bez dohody pro zemi tou nejlepší cestou, jak získat dobrou dohodu.

„Teprve až dojde k brexitu, tak bude země a její společnost sjednocená.“

Johnson však popírá, že by byl odchod bez dohody (tzv. no-deal brexit) jeho hlavním cílem. Podle něj k tomuto scénáři nedojde, pokud budoucí premiér okamžitě začne s vyjednáváním o podmínkách odchodu. Odchod k 31. říjnu je tak podle jeho úsudku stále proveditelný.

Johnson dále uvedl, že pokud by došlo k vyjednání jakékoliv nové smlouvy s EU, což je více než nepravděpodobné, muselo by dojít také k renegociaci tzv. irské pojistky. Ta byla hlavním problémem, který doposud brzdil proces přijetí dohody v britském parlamentu. Bývalý šéf britské diplomacie se také nechal slyšet, že by EU nevyplatil onen rozvodový účet ve výši 43 miliard eur, pokud by unie království nenabídla lepší podmínky. Není divu, proč jeho postoje k brexitu mnozí považují za kontroverzní a pro samotnou Británii nebezpečné.

Jeremy Hunt

Současný britský ministr zahraničí – Jeremy Hunt vstoupil do boje o premiérské křeslo s jasným vzkazem. V případě jeho zvolení by chtěl napravit roztříštěnost Konzervativní strany a vyhnout se všeobecným volbám, které by podle něj v současné situaci vedly ke katastrofě. Jeho protivník Johnson by však konání voleb nevyloučil. Zajímavé je, že v průběhu kampaně předcházející referendum o brexitu stál na straně tábora Remain – podporoval tedy setrvání Británie v Evropské unii.

Hunt v předchozích parlamentních hlasováních podpořil rozvodovou dohodu, kterou poslancům předložila Theresa Mayová. Následně se obhajoval tím, že pro dohodu hlasoval především z toho důvodu, že ji považuje za lepší možnost než odchod Británie z EU bez dohody.

Pokud by Hunt vyhrál nadcházející premiérskou volbu, chtěl by znovu otevřít vyjednávání s evropskou stranou – to v současné situaci považuje za jediné možné řešení k prolomení brexitového patu. Je potřeba s unií vyjednávat tvrdě, prázdná rétorika nestačí, vyplývá z jeho názorů.

Jeremy Hunt, obdobně jako Johnson, nyní nevylučuje ani možnost odchodu Británie z unie bez dohody, pokud by se jednalo o jedinou možnost, jak brexit uskutečnit. Oproti Johnsonovi však neklade důraz na to, aby země evropský blok opustila do konce letošního října.

Kandidát Jeremy Hunt se považuje za vhodného kandidáta na post předsedy konzervativců i britské vlády, a to především kvůli jeho rozsáhlým znalostem a zkušenostem s vyjednáváními na nejvyšších úrovních. „Vyjednával jsem celý svůj život,“ dodává kandidát.