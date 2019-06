O demonstraci na Letné píše celý svět

"Češi se vydali do ulic v největším protestu od dob komunismu," napsala americká agentura Bloomberg v úvodu své reportáže nazvané "Miliardářský premiér vyvolal v Praze největší protest od roku 1989". Agentura uvedla, že mnozí demonstranti přijeli do Prahy z nejvzdálenějších konců země s vlajkami České republiky a Evropské unie a s transparenty "Demisi".

O demonstraci v Praze informují všechna přední slovenská média. Například portál soukromé televize Joj, ale i list Hospodárske noviny ze skupiny Mafra na svém webu přinesly živě video z protestní akce.

List Sme, který na své hlavní internetové stránce rovněž průběžně informuje o dění na demonstraci, napsal, že Praha patrně zažívá největší protest od takzvané sametové revoluce v roce 1989. Zpravodajský portál Aktuality.sk podobně jako další média zveřejnil odhad organizátorů protestu, že na demonstraci přišlo zhruba čtvrt milionu lidí. Připomněl také vyjádření Babiše, že nerozumí, proti čemu lidé demonstrují.

Agentura Reuters napsala, že letenský protest je kulminací série demonstrací proti Babišovi a stejně jako všechny minulé se odehrává pokojně. "Našim vůdcům je třeba velmi naléhavě připomenout, že jim naše země nepatří, že nestojí nad zákonem a že je tu pořád dost lidí, jejichž mozky nevymyla nenávistná propaganda," řekl Reuters brněnský demonstrant. Politici na tribunu demonstrace pozváni nebyli, konstatovala agentura.

"Demonstranti považují populistického miliardáře za hrozbu pro demokracii a pro nezávislost právního systému země," napsala americká agentura AP. "Žádají i demisi nové Babišovy ministryně spravedlnosti," dodala. Informace o pražské demonstraci se objevila na informačních serverech San Franciska, Houstonu, Daytonu, Saint Louis a dalších amerických měst.

Německá stanice Deutsche Welle stejně jako další média upozornila, že protest se koná jen několik dní před parlamentním hlasováním o nedůvěře Babišově vládě. "Už toho prostě bylo dost," řekla německé rozhlasové stanici demonstrantka Karolína z jižních Čech. Podle reportérky rádia Svobodná Evropa Hannah Kavianiové podporovali zvoněním demonstraci i řidiči pražských tramvají.

Zahraniční média shodně upozorňují na mimořádný počet lidí, kteří se v Praze shromáždili. Agentura AFP označila protest na Letné za "impozantní". "Od protestů v roce 1989 Praha nic takového neviděla," uvedl list The New York Times. "Je to zajímavé, ale zároveň ostudné, že je naše politická situace taková, že se musí něco takového stát," citoval newyorský list zástupce organizátorů demonstrace Benjamina Rolla.

Pražský protest zaznamenala i ruská média od Kavkazu po Petrohrad, informace se objevila také na okupovaném ukrajinském Krymu. Ruské servery uvádějí, že demonstrace byla svolána na místo velkých protestů před třiceti lety, které vedly k pádu komunistického režimu.