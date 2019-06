Slovenský tisk zostra komentuje protest proti Babišovi, došlo i na Zemana

"Po třiceti letech zaplnili Letnou. Po pádu komunismu si mysleli, že to již nebude třeba, ale premiér Babiš podle nich ohrožuje demokracii," napsal list Sme. Podle deníku se k milionového protestu z roku 1989 demonstranti nepřiblížili, Letná ale vypadala zaplněná.

List také napsal, že zatímco před 30 lety tam v období takzvané sametové revoluce z pódia přednesl projev také současný český prezident Miloš Zeman, tentokráte tam chyběl. Babiše zároveň označil za Zemanova chráněnce.

"Letenská pláň v Praze: 250.000 lidí protestovalo proti premiérovi," napsal nejčtenější slovenský list Nový čas, který demonstraci označil za vyvrcholení protestů za nezávislost justice a za rezignaci Babiše.

"Série protestů ve vícero českých městech v neděli vyvrcholila a Češi vyšli do ulic, aby ukázali svou nespokojenost týkající se údajného Babišova zneužívání dotací a konfliktu zájmů. Vrásky na čele jim dělá nezávislost české justice po té, co Babiš na post ministra spravedlnosti dosadil Marii Benešovou," uvedl list Plus Jeden deň.

"Letná: Čtvrt milionu lidí proti Babišovi," napsal list Pravda, podle kterého šlo možná o největší demonstraci za uplynulých 30 let. Deník také připomenul, že velký protest se uskutečnil již na začátku června na pražském Václavském náměstí a následně se konaly demonstrace v regionech.