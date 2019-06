Evropská města požadují větší regulaci ubytovacích platforem typu Airbnb

K městské radě Amsterdamu, odkud byl otevřený dopis odeslán, se přidalo hned několik evropských metropolí. Mezi další města nespokojená se situací na trhu s domy a byty, která se k dopisu přidala, patří dále například Barcelona, Berlín, Brusel, Krakov, Mnichov, Paříž, Valencie a Vídeň. Tato města, z nichž většina je hlavním městem dané země, patří mezi turisticky hojně navštěvovaná – a proto jsou zde ubytovací platformy typu Airbnb velice rozšířené.

Současným problémem je podle evropských metropolí skutečnost, že městské rady a úřady jsou z důvodu nedostatečného legislativního ukotvení ubytovacích platforem nad globálními společnostmi poskytující krátkodobé pobyty bezmocné.

Radní zmíněných měst v dopise poukazují na to, že jsou to právě místní orgány, které nejlépe rozumí tomu, co dané město a jeho obyvatelé potřebují. Ubytovací platformy poskytující krátkodobá ubytování a jejich konstantní nárůst způsobují zvyšování cen nájmů ve městech. Situace na trhu s nemovitostmi je tak stále komplikovanější a obyvatelé evropských měst mají často problém sehnat dostupné bydlení, což dále způsobuje mnohé sociální problémy.

Města dle dopisu rozumí potřebě turismu, který městům i jejím občanům přináší potřebný a nezanedbatelný kapitál, větší možnosti zisku zaměstnání i prestiž, avšak nerozumí tomu, proč by společnosti pronajímající byty turistům měly stát mimo regulaci. Především v zájmu svých občanů proto požadují, aby měla větší možnosti a pravomoci rozhodovat o regulaci pronájmů ve svém okolí.

„Domy a byty mají v prvním řadě sloužit samotným obyvatelům daného města,“ zdůrazňují zástupci evropských metropolí v dopise. Za tímto účelem požadují pevné ukotvení povinností a závazků, které by si mohli na ubytovacích platformách vymáhat.