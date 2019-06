Pakt CDU s protiuprchlickou AfD? V Německu se vyrojily divoké spekulace

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předsedkyně německých vládních křesťanských demokratů (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová si nedokáže představit, že by její strana kdy spolupracovala s protestní a protiimigrační stranou Alternativa pro Německo (AfD). Řekla to v diskusním pořadu veřejnoprávní televize ARD Anne Will.