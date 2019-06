Tupé nože jako prevence násilí? Britské návrhy boje proti útokům noži vzbuzují výsměch

V březnu vzbudilo zájem médií rozhodnutí britského obchodního řetězce Asda, že vyřadí do konce dubna ze své nabídky kuchyňské nože. Řetězec tak udělal v reakci na značné krádeže nožů a na nárůst zločinů, ve kterých byly používány.

Dle statistik bylo roce 2018 ubodáno v Anglii a Walesu 285 lidí, což je nejvíce za posledních více než 70 let. Hlavními obětmi jsou mladí lidé. Nárůst zločinů s noži vyvíjí značný tlak na britskou vládu a policii.

Objevují se tak různé návrhy, jak situaci řešit. Mnohé z nich jsou však hned z počátku zesměšňovány. V květnu např. sklidil výsměch Scott Mann, poslanec za britskou Konzervativní stranu, který navrhoval, aby každý nůž ve Velké Británii byl prodáván s GPS sledovacím zařízením.

Lépe si nevedla ani policie z Nottinghamshire, která na počátku tohoto měsíce navrhla, aby si oběti domácího násilí pořídili tupé nuže. Policie se tak snažila reagovat na to, že 17% všech případů zločinů s noži se týká domácího násilí.

Podle kritiků sice mohou mít tyto opatření v určitých případech, např. v sledování trestanců GPS sledovacími zařízeními, své opodstatnění, neřeší však klíčové problémy. Těmi jsou dle mnohých, včetně policejních šéfů, škrty v oblasti policejní práce, ke kterým od roku 2010 přistupovala konzervativní vláda, zvláště pak bývalá ministryně vnitra a současná premiéra Theresa Mayová.

„Nemůžeme zakrýt fakt, že úsilí o zvládání násilí se staly mnohem obtížnější díky ničivým škrtům vlády v policii a službách pro mládež, místních radách a charitativních organizacích v celém našem městě. Škrty mají důsledky,“ řekla stanici CNN mluvčí londýnského starosty Sadiqa Khana, kterého za zločiny s noži často kritizuje americký prezident Donald Trump. Podle statistik je sice Londýn v Anglii, co se týče útoků noži, na tom nejhůře, stále je však na tom lépe než New York.

CNN poukazuje, že zatímco v Anglii a Walesu roste počet násilností spojených s noži, v Skotsku dochází k opačnému trendu. Míra zabití je zde nejnižší od roku 1970. Nože jsou stále nejběžnějším nástrojem používaným při násilných trestných činech - ale jen 59 vražd bylo zaznamenáno v minulém roce, zatímco před deseti lety těchto případů bylo 97.

Skotští představitelé tvrdí, že toho bylo docíleno díky trpělivému přístupu. Inspirací jim byly americká města jako Boston, které dokázaly dosáhnout redukce násilí během minulých dekád. Jejich přístup se vyznačoval důrazem na přímý kontakt s gangsterskými gangy a vzdělávání. Skotové upozorňují, že výsledky nemusí být vidět hned, vyplatí se ale počkat.

Podle Patsy McKieové, zakládající členky skupiny Matky proti násilí (Mothers Against Violence) mají ti, co uskutečňují útoky nožem, mnohé společného. Jsou z vyloučených lokalit či rodin a chtějí se vyhnout bolesti, např. užíváním drog. Podle ní je potřeba trpělivého a otevřeného přístupu – říká tedy totéž, co skotská policie.

Stanice BBC poukazuje na to, že za útoky noži stojí gangsterská kultura. Vůdci liverpoolských gangů nechávají vypsat na hlavu mladých příslušníků z konkurenčních gangů odměnu. Mladí příslušníci gangu se jí následně splnit tím, že danou osobu napadnou noži. Podle expertů se tak vůdci pokouší vyhnout se ušpinění svých rukou a tomu, aby jim zločin byl připsán.

V květnu stanice Sky News uvedla, že britské gangy mladistvých na sociálních sítích zveřejňují „srovnávací tabulky“, ve kterých se chlubí počtem násilných činů, které spáchaly. Např. za útok na hlavu pachatel získá 50 bodů, úder do hrudi je za 30 bodů, zatímco do paže je jen za 5 bodů.