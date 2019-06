Hrůza v metru: Brit, který strčil seniora do kolejiště, dostal doživotí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský soud dnes za dvojnásobný pokus o vraždu uložil doživotní vězení Paulu Crossleymu, který loni v dubnu strčil do kolejiště londýnského metra jedenadevadesátiletého seniora. Brit se předtím neúspěšně pokusil do kolejí shodit jiného muže, informovala agentura Reuters. Za mřížemi má odsouzený strávit minimálně 12 let.