Británie zkomplikovala cizincům eurovolby, Brusel si důrazně stěžuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská komise (EK) si stěžovala u britské vlády na to, že kvůli komplikacím nemohlo v květnových volbách do Evropského parlamentu hlasovat ve Spojeném království mnoho nebritských unijních občanů. Uvedl to dnes portál BBC s odvoláním na dopis eurokomisařky Věry Jourové adresovaný britské vládě, ve kterém potíže shrnula. Jourová v dokumentu zdůraznila, že Británie je povinna respektovat voličské právo ostatních unijních občanů a rovněž musí výkon tohoto práva zajistit. Poznamenala také, že stejné problémy měli cizí unijní občané v Británii i během eurovoleb v roce 2014 a že Londýn se následně zavázal problémy ještě před letošními volbami vyřešit.