Uprchlíci na Sea-Watch jsou zoufalí. Do kauzy se vložil biskup, Salvini ho zpražil

Dopis neziskových organizací, jehož adresátem je italský premiér Giuseppe Conte, podepsali například zástupci organizací Amnesty International, Oxfam, Save the Children nebo Lékaři bez hranic. Ti všichni vládu v Římě vyzývají, aby ctila lidská práva a uznala, že jejich dodržování je důležitější než politické ohledy.

Plavidlo Sea-Watch 3 už téměř dva týdny křižuje mezinárodní vody u italského ostrova Lampedusa a hledá bezpečný přístav. Pokud by vplulo do italských výsostných vod, hrozí kapitánce lodi na základě nového italského zákona o bezpečnosti pokuta až 50.000 eur (1,28 milionu korun). Z lodi se dostalo na pevninu jen deset dětí, které trpěly zdravotními problémy.

Italská populistická vláda uzavřela hned po svém nástupu k moci loni v červnu italské přístavy humanitárním lodím a opatření proti nim se neustále zostřují, a to hlavně přičiněním ministra vnitra Mattea Salviniho, který vede protiimigrační stranu Liga. Právě ten nadále trvá na tom, že loď Sea-Watch v Itálii zakotvit nesmí.

V pondělí oznámil turínský biskup Cesare Nosiglia, že jeho diecéze je ochotná se o migranty postarat a požádal Salviniho, aby je do země vpustil. Ten vzápětí na facebooku napsal, že "přístavy zůstanou uzavřené pro všechny, kdo porušují zákony" a biskupovi doporučil, aby své úsilí zaměřil spíše na Italy, kteří jsou v nouzi. Už před týdnem se také nabídlo asi 50 německých měst a obcí, že migranty z lodě Sea-Watch 3 přijmou.

Organizace Sea-Watch se kvůli situaci na své záchranné lodi obrátila i na Evropský soud pro lidská práva a požádala, aby ve zrychleném řízení vydal předběžné opatření, které by Itálii donutilo nechat migranty vylodit.

Seven days ago Hermann addressed the Europeans to call on their solidarity. So far the situation worsened for the 42 people still stuck on the #SeaWatch 3. Having escaped the Libyan torture prisons, the EU deprives them of their basic human rights for 12 days now. pic.twitter.com/8qDZjQYbJk