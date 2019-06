Merkelová kvůli uprchlíkům k soudu? Z rozvědky zní jasný požadavek

Exšéf německé civilní kontrarozvědky prohlásil, že vzhledem k významným důsledkům masové migrace v Německu dnes a v budoucnu musí být ti, kdo tuto politiku v roce 2015 umožnili, zodpovědní za případné chyby. „Jestli jste udělali chybu, pak si za ní musíte stát, dokonce i před vyšetřovacím výborem,“ řekl Maassen.

Jeho požadavek přitom směřuje především do jeho vlastní strany, tedy do CDU. Právě křesťanští demokraté se do značné míry staví proti zřízení výboru pro vyšetřování migrace.

Politici FDP a AfD totiž po takové komusi v minulosti také volali, ale bez úspěchu. CDU jejich snahu smetla ze stolu. Aby komise mohla pracoval, musela by pro ni zvednout ruku nejméně čtvrtina Bundestagu. V případě 709 Spolkového sněmu by pro muselo hlasovat 178 členů.

Zřízení výboru pro migraci by tak podle Maassena mohlo doplnit už tak intenzivní diskusi o fakta a tím vyloučit konspirační teorie. „Pořád dokola se říká, že došlo k porušení zákona, existují tu vážní kritici," upozornil Maasen. V rámci parlamentního vyšetřovacího výboru by se dostaly na povrch různé spisy a dotčení úředníci by mohli mluvit o tom, co se stalo, dodal.