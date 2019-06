Poprask ve Francii: Muslimky se koupaly v burkinách. Lidé se radují, politici zuří

Bazén Jean Bron zakázal muslimkám nosit tělo i vlasy zahalující plavky známé jako burkini.Členky neziskové organizace Občanská aliance Grenoble však uspořádali akci, při které se vykoupaly s muslimkami v bazénu v burkinách.

Cílem akce bylo podpořit práva muslimských žen. Je součástí širší kampaně, tzv. „Operace Burkini“, kterou aliance uspořádala od minulého května na základě petice, která požaduje, aby starosta jihovýchodního města, Éric Piolle, reformoval pravidla ve veřejných bazénech.

„Máme sen: chceme se bavit ve veřejných bazénech jako všichni ostatní občané, doprovázet naše děti, kdykoli chtějí jít plavat, když je v Grenoblu v létě velmi horko. Musíme bojovat proti diskriminačním politikám a předsudkům ve Francii, protože jsme vlastně byly zbaveny občanských práv na přístup k veřejným službám a infrastrukturám ve městě," sdělily stanici BBC dvě z muslimských žen zapojených do protestu, Hassiba a Latifa.

Aktivistky šly do bazénu, ačkoliv jim plavčíci řekli, že v burkinách nesmí. V bazénu byly asi hodinu, mezi místními návštěvníky našly podporu, mnozí ženám tleskaly a připojily se k nim.

Za své jednání nicméně byly pokutovány 35 eury (necelých 900 korun). Aktivistky tvrdí, že rády zaplatily za možnost projevit svou svobodu.

Událost vzbudila pohoršení u odpůrců islámských pravidel pro zahalování žen. „Pokud přijmeme burkini, za pár let budou všechny mladé dívky z chudých čtvrtí se koupat zahalené, z morálních důvodů nebo aby ochránily svou pověst,“ sdělila Radio Classique francouzská politička Valerie Pecresseová.

„Je potřeba to říci hlasitě a jasně, že burkini nemají místo ve Francii,“ uvedla na svém Twitteru předsedkyně hlavní protimuslimské strany, Národního sdružení (bývalá Národní fronta), Marine Le Penová, podle které by lokální autority měly přistoupit k tvrdším opatřením.

Burkini vznikly jako plavky pro ženy, které jsou v souladu s přísnými požadavky islámského práva na ženskou počestnost. Jejich tvůrkyně je obhajuje s tím, že umožňují ženám, které by jinak nemohly do bazénu, větší svobodu a že je mohou využít i ženy nemuslimského vyznání, např. ty, které se stydí za své tělo, ať už z psychických či zdravotních důvodů.

Podle kritiků však burkini představují plíživou islamizaci a legitimizaci ženského porobení. Bazény je též zakazují z hygienických důvodů.

Francie se staví proti zahalování islámských žen velmi odmítavě. V roce 2010 jako jedna z prvních evropských zemí zakázala nošení šátku zahalujícího celý obličej kromě očí. Francouzské úřady argumentovaly, že to je v rozporu s francouzským principem laïcité, tj, přísného oddělení náboženství a sekulární veřejné sféry. Tento argument je používán i proti burkinám.

Jiné státy jsou méně přísné. Minul týden německý soud zrušil zákaz nošení burkin ve veřejných bazénech, který byl na počátku tohoto roku schválen ve městě Koblenz. Městská rada argumentovala, že to je z bezpečnostních důvodů, protože nebylo možné zjisti, zda ženy v burkinách mají nemoci či otevřené rány. Soud to zamítl s tím, že to porušuje právo na rovné zacházení.

Burkini vyvolaly vášně i v Česku. V červnu roku 2017 zaplavila sociální sítě fotka žen v burkinách koupajících se v aquaparku v Čestlicích. Mnozí Češi se vůči tomu ostře vymezili. Samotné bazény v ČR k otázce zaujaly různá stanoviska. Zatímco aquapark v Čestlicích a jiné tvrdí, že burkini jsou vyrobeny z plaveckého materiálu a tedy mohou být použity, jiné z hygienických důvodů je nepovolují. Některé bazény je povolují, ale nedoporučují.