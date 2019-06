Raketová válka o Evropu? NATO hrozí Rusku, spor kvůli smlouvě INF se vyostřil

"Naše reakce bude obranná, vyvážená a koordinovaná," řekl novinářům v Bruselu Stoltenberg, podle něhož bude aliance schopna přijmout některá opatření rychle, další budou vyžadovat čas.

Konkrétní podobu jednotlivých kroků však odmítl komentovat. Podle jeho dubnového vyjádření však NATO nemá v úmyslu rozmístit v Evropě jaderné rakety. Spekuluje se spíše o možném posílení současných raketových kapacit aliance na evropském kontinentu.

Americko-ruskou dohodu INF z roku 1987 vypověděly letos 1. února USA s odůvodněním, že Moskva dohodu nedodržuje, a stanovily půlroční lhůtu, která dává Rusku možnost porušování dohody napravit. Rusko ale odmítá, že by smlouvu porušovalo.

Rusko tak má čas do začátku srpna, aby se k dodržování dohody vrátilo. Podle Stoltenberga v to stále spojenecké země doufají, ačkoli se "čas rychle krátí". Aliance podle něho již delší dobu odpovídá na ruskou hrozbu posilováním svých vojenských kapacit v Pobaltí a jihovýchodní Evropě.

Na středečním jednání ministrů obrany, jehož se zúčastní i nový americký ministr obrany Mark Esper, se bude podle šéfa NATO probírat i zvyšování spojeneckých nákladů na obranu, které je pro Washington zásadním tématem.

Stoltenberg ocenil, že podle aktuálních údajů již pátým rokem v řadě rostou celkové náklady, které alianční země vydávají na obranu. Letos má být v rámci evropských států a Kanady odhadovaný nárůst 3,9 procenta.

Just out: first #NATO defence spending numbers for 2019. The real increase across Europe & Canada is 3.9% - the 5th consecutive year of increases in defence budgets. The trend is good: https://t.co/8wuiR2OMO3 pic.twitter.com/aUL4f3IuHp